Форвард «Монреаля» Кофилд установил клубный рекорд по голам за сезон в XXI веке

В ночь с 28 на 29 марта мск на льду «Бриджстоун-Арены» в американском Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Демидов (Судзуки) – 11:34     0:2 Капанен (Ньюхук, Хатсон) – 23:12     0:3 Кофилд (Судзуки) – 34:45     0:4 Ньюхук (Демидов, Капанен) – 36:23     1:4 Л'Эрё (Уфко, Вуд) – 56:26    

По ходу матча заброшенной шайбой отметился американский нападающий «Монреаля» Коул Кофилд. На его счету стало 45 голов в текущем сезоне НХЛ. Он стал первым игроком «Монреаля» с отметкой в 45 шайб за сезон с кампании-1989/1990, когда это удалось Стефану Рише, забившему в итоге 51 шайбу в регулярке.

Напомним, российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов в этом матче отметился результативной передачей на четвёртый гол своей команды и сам забросил первую шайбу.

Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ

Материалы по теме
«Тогда хоккей был не совсем интересный». Павел Буре — о матчах НХЛ в 90-е
