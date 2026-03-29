Форвард «Монреаля» Кофилд установил клубный рекорд по голам за сезон в XXI веке

В ночь с 28 на 29 марта мск на льду «Бриджстоун-Арены» в американском Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.
По ходу матча заброшенной шайбой отметился американский нападающий «Монреаля» Коул Кофилд. На его счету стало 45 голов в текущем сезоне НХЛ. Он стал первым игроком «Монреаля» с отметкой в 45 шайб за сезон с кампании-1989/1990, когда это удалось Стефану Рише, забившему в итоге 51 шайбу в регулярке.
Напомним, российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов в этом матче отметился результативной передачей на четвёртый гол своей команды и сам забросил первую шайбу.
Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ
- 29 марта 2026
