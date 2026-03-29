Александр Овечкин вышел на чистое третье место по числу игр за одну франшизу в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1565-й встрече, улучшив своё положение в рейтинге по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в гостевой игре регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс», которая проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт третий период. Счёт 4:4.

По количеству сыгранных матчей в рамках одной франшизы в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает теперь чистое третье место рейтинга. Благодаря участию в текущей встрече Овечкин обошёл легендарного шведского хоккеиста Никласа Лидстрёма (1564).

Рекордсменом лиги по этому показателю является Горди Хоу, проведший за «Детройт Ред Уингз» 1687 матчей. Вторую строчку занимает Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1607 игр в составе «Сан-Хосе Шаркс».