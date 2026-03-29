Александр Овечкин вышел на чистое третье место по числу игр за одну франшизу в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1565-й встрече, улучшив своё положение в рейтинге по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в гостевой игре регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс», которая проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт третий период. Счёт 4:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Овертайм
4 : 4
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Лапьер (Мирошниченко, Дьюхейм) – 06:06     0:2 Сурдиф (Макмайкл, Хатсон) – 21:55 (pp)     0:3 Бовиллье (Леонард, Сурдиф) – 26:49     1:3 Дауд – 30:38 (sh)     2:3 Андерссон (Айкел) – 31:03 (sh)     3:3 Айкел (Андерссон) – 33:18     4:3 Марнер (Дорофеев, Айкел) – 40:31 (pp)     4:4 Строум (Хатсон, Овечкин) – 48:54 (pp)    

По количеству сыгранных матчей в рамках одной франшизы в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает теперь чистое третье место рейтинга. Благодаря участию в текущей встрече Овечкин обошёл легендарного шведского хоккеиста Никласа Лидстрёма (1564).

Рекордсменом лиги по этому показателю является Горди Хоу, проведший за «Детройт Ред Уингз» 1687 матчей. Вторую строчку занимает Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1607 игр в составе «Сан-Хосе Шаркс».

