Форвард «Коламбуса» Воронков пропустит следующий матч из-за травмы

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» из-за травмы верхней части тела, полученной в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3). Об этом сообщает журналист Джефф Свобода в социальной сети Х со ссылкой на слова главного тренера «жакетов» Рика Боунесса.

Отмечается, что россиянин будет повторно обследован в понедельник, 30 марта. Встреча с «Бостоном» состоится в ночь на 30 марта и начнётся в 00:00 мск.

В нынешнем сезоне 25-летний Воронков провёл 63 матча, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при полезности «-1».