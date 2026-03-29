Форвард «Коламбуса» Воронков пропустит следующий матч из-за травмы
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» из-за травмы верхней части тела, полученной в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3). Об этом сообщает журналист Джефф Свобода в социальной сети Х со ссылкой на слова главного тренера «жакетов» Рика Боунесса.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Матейчук (Фантилли) – 00:31 1:1 Чернышов (Смит) – 17:17 2:1 Силлинджер (Проворов) – 32:09 2:2 Селебрини – 40:57 (pp) 2:3 Чернышов (Смит, Селебрини) – 58:35
Отмечается, что россиянин будет повторно обследован в понедельник, 30 марта. Встреча с «Бостоном» состоится в ночь на 30 марта и начнётся в 00:00 мск.
В нынешнем сезоне 25-летний Воронков провёл 63 матча, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 15 результативными передачами при полезности «-1».
