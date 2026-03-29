Только два игрока опережают Овечкина по числу матчей среди европейцев в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1565-й встрече, улучшив своё положение в рейтинге европейцев по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в гостевой игре регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс», которая проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт овертайм. Счёт 4:4.

По количеству сыгранных матчей в рамках среди европейцев в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает теперь чистое третье место рейтинга. Благодаря участию в текущей встрече Овечкин обошёл легендарного шведского хоккеиста Никласа Лидстрёма (1564).

Рекордсменом лиги среди игроков из Европы по этому показателю является чех Яромир Ягр, проведший 1733 матча. Вторую строчку занимает словак Здено Хара, который за свою карьеру провёл 1680 игр.