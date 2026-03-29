Калгари Флэймз — Ванкувер Кэнакс, результат матча 29 марта 2026 года, счет 7:3, НХЛ 2025/2026

«Калгари» крупно обыграл «Ванкувер» в матче с 10 шайбами, Гридин сделал передачу
В ночь на 29 марта в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум», одержали хозяева со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
7 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Коронато (Парек, Фрост) – 03:04     2:0 Фараби (Уайтклауд, Баклунд) – 04:59     2:1 Эгрен (Карлссон, Петтерссон) – 18:53     3:1 Строум (Мяяття, Шарангович) – 21:32     4:1 Мяяття (Строум, Брустевич) – 24:36     5:1 Фрост (Коронато, Гридин) – 24:47     5:2 Дебраск (Бёзер, Петтерссон) – 33:36 (pp)     6:2 Парек (Коронато, Фрост) – 39:23     6:3 Хёгландер (Манчини, Буйум) – 52:40     7:3 Клапка (Отман, Брустевич) – 59:52 (pp)    

В составе «Калгари» отличились Мэтт Коронато, Джоэль Фараби, Райан Строум, Олли Мяяття, Морган Фрост, Зейн Парек и Адам Клапка. За «Ванкувер» заброшенными шайбами отметились Лиам Эгрен, Джейк Дебраск и Нильс Хёгландер.

Российский нападающий «Флэймз» Матвей Гридин записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, «Кэнакс» потерпели пятое поражение подряд.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
