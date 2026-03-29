«Калгари» крупно обыграл «Ванкувер» в матче с 10 шайбами, Гридин сделал передачу

В ночь на 29 марта в Калгари (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум», одержали хозяева со счётом 7:3.

В составе «Калгари» отличились Мэтт Коронато, Джоэль Фараби, Райан Строум, Олли Мяяття, Морган Фрост, Зейн Парек и Адам Клапка. За «Ванкувер» заброшенными шайбами отметились Лиам Эгрен, Джейк Дебраск и Нильс Хёгландер.

Российский нападающий «Флэймз» Матвей Гридин записал на свой счёт результативную передачу.

Таким образом, «Кэнакс» потерпели пятое поражение подряд.