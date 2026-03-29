Сегодня, 29 марта, пройдут семь матчей плей-ин OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей плей-ин МХЛ на 29 марта 2026 года (время московское):
10:00. «Белые Медведи» – «Локо-76»;
11:00. «Мамонты Югры» – «Сибирские Снайперы»;
12:30. «Чайка» – «Ладья»;
17:00. МХК «Динамо» СПб – «Тайфун»;
17:00. «Динамо-Шинник» – «Крылья Советов»;
17:00. «Академия Михайлова» – «Академия СКА».
Серии плей-ин Западной конференции:
«Тайфун» — «Динамо СПб» — 0-2;
«Крылья Советов» — «Динамо-Шинник» — 1-1;
«Академия СКА» — «Академия Михайлова» — 0-2.
Серии плей-ин Восточной конференции:
«Сибирские Снайперы» — «Мамонты Югры» — 1-0;
«Ладья» — «Чайка» — 0-1;
«Локо-76» — «Белые Медведи» — 0-1.
Напомним, серии проводятся до двух побед. Победители серий получают путёвки в плей-офф МХЛ.