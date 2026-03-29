Капризов высказался о своей заброшенной шайбе в матче с «Бостоном»
Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал свою заброшенную шайбу в ворота «Бостон Брюинз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (3:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Пик (Пастрняк, Минтен) – 01:01 2:0 Заха (Арвидссон, Миттельштадт) – 14:00 3:0 Арвидссон (Пастрняк, Линдхольм) – 30:27 3:1 Капризов (Хартман, Фэйбер) – 34:46 4:1 Линдхольм (Райхель, Линдхольм) – 43:48 4:2 Цуккарелло (Хьюз) – 47:57 (pp) 4:3 Хартман (Хьюз, Цуккарелло) – 53:44 5:3 Заха (Миттельштадт) – 56:50 6:3 Линдхольм (Миттельштадт) – 59:26
«Хорошая комбинация при выходе из нашей зоны. Мне отдали пас, и я просто нанёс бросок», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.
Капризов забил первый гол своей команды при счёте 0:3. После выигранного вбрасывания в своей зоне «Миннесота» провела четыре быстрые передачи, и Капризов кистевым броском из левого круга попал в ближний угол ворот Джереми Свеймана.
В сезоне-2025/2026 в 72 матчах на его счету 81 (39+42) очко.
- 29 марта 2026
-
09:38
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:36
-
08:30
-
08:26
-
08:20
-
08:19
-
08:06
-
07:58
-
07:25
-
07:17
-
07:11
-
07:10
-
06:45
-
05:41
-
05:28
-
04:54
-
04:53
-
04:46
-
04:46
-
04:05
-
03:59
-
03:51
-
03:46
-
03:41
-
03:01
-
02:59
-
02:47
-
02:40
-
02:39