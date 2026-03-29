Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капризов высказался о своей заброшенной шайбе в матче с «Бостоном»

Комментарии

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал свою заброшенную шайбу в ворота «Бостон Брюинз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (3:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Пик (Пастрняк, Минтен) – 01:01     2:0 Заха (Арвидссон, Миттельштадт) – 14:00     3:0 Арвидссон (Пастрняк, Линдхольм) – 30:27     3:1 Капризов (Хартман, Фэйбер) – 34:46     4:1 Линдхольм (Райхель, Линдхольм) – 43:48     4:2 Цуккарелло (Хьюз) – 47:57 (pp)     4:3 Хартман (Хьюз, Цуккарелло) – 53:44     5:3 Заха (Миттельштадт) – 56:50     6:3 Линдхольм (Миттельштадт) – 59:26    

«Хорошая комбинация при выходе из нашей зоны. Мне отдали пас, и я просто нанёс бросок», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

Капризов забил первый гол своей команды при счёте 0:3. После выигранного вбрасывания в своей зоне «Миннесота» провела четыре быстрые передачи, и Капризов кистевым броском из левого круга попал в ближний угол ворот Джереми Свеймана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В сезоне-2025/2026 в 72 матчах на его счету 81 (39+42) очко.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android