Капризов высказался о своей заброшенной шайбе в матче с «Бостоном»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал свою заброшенную шайбу в ворота «Бостон Брюинз» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (3:6).

«Хорошая комбинация при выходе из нашей зоны. Мне отдали пас, и я просто нанёс бросок», — приводит слова Капризова официальный сайт НХЛ.

Капризов забил первый гол своей команды при счёте 0:3. После выигранного вбрасывания в своей зоне «Миннесота» провела четыре быстрые передачи, и Капризов кистевым броском из левого круга попал в ближний угол ворот Джереми Свеймана.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В сезоне-2025/2026 в 72 матчах на его счету 81 (39+42) очко.