Расписание матчей 1/8 финала ВХЛ на 29 марта 2026 года

Сегодня, 29 марта, пройдут четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей ВХЛ на 29 марта 2026 года (время — московское):
10:00. «Омские Крылья» – «Челмет»;
13:00. «Торпедо-Горький» – «Магнитка»;
16:00. ЦСК ВВС – «Металлург» Нк;
17:00. «Дизель» – «Нефтяник».
Пары 1/8 финала:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. ЦСК ВВС (Самара) — 2-1.
2. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 15. «Барс» (Казань) — 3-0.
3. «Нефтяник» (Альметьевск) — 14. «Дизель» (Пенза) — 2-1.
4. «Химик» (Воскресенск) — 13. «Ижсталь» (Ижевск) — 2-1.
5. «Магнитка» (Магнитогорск) — 12. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 3-0.
6. «Рязань-ВДВ» (Рязань) — 11. «Рубин» (Тюмень) — 2-1.
7. «Омские Крылья» (Омск) — 10. «Челмет» (Челябинск) — 0-2.
8. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 9. «Молот» (Пермь) — 3-0.
Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.