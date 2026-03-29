Вегас Голден Найтс — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 29 марта, счёт 4:5 по буллитам, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Вашингтон» упустил преимущество в 3 гола, но обыграл «Вегас» по буллитам. У Овечкина пас
29 марта на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:4 по буллитам одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Лапьер (Мирошниченко, Дьюхейм) – 06:06     0:2 Сурдиф (Макмайкл, Хатсон) – 21:55 (pp)     0:3 Бовиллье (Леонард, Сурдиф) – 26:49     1:3 Дауд – 30:38 (sh)     2:3 Андерссон (Айкел) – 31:03 (sh)     3:3 Айкел (Андерссон) – 33:18     4:3 Марнер (Дорофеев, Айкел) – 40:31 (pp)     4:4 Строум (Хатсон, Овечкин) – 48:54 (pp)     4:5 Строум – 65:00    

Столичный клуб вёл 3:0 по ходу матча, но позволил «Вегасу» вернуться. В составе победителей забивали Хендрикс Лапьер, Джастин Сурдиф, Энтони Бовиллье, а также Дилан Строум, на счету которого ещё и победный буллит. Александр Овечкин отметился сегодня результативным пасом. У Ивана Мирошниченко также ассист.

У хозяев забивали Ник Дауд, Расмус Андерссон (оба забили в меньшинстве), а также Джек Айкел и Митчелл Марнер. Павел Дорофеев отличился результативной передачей.

«Вашингтон» остался на 12-м месте Востока с 83 очками. «Вегас» идёт седьмым на Западе — у него 80 баллов.

