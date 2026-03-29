«Вашингтон» упустил преимущество в 3 гола, но обыграл «Вегас» по буллитам. У Овечкина пас

29 марта на льду «Ти-Мобайл Арены» в Парадайсе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:4 по буллитам одержали гости.

Столичный клуб вёл 3:0 по ходу матча, но позволил «Вегасу» вернуться. В составе победителей забивали Хендрикс Лапьер, Джастин Сурдиф, Энтони Бовиллье, а также Дилан Строум, на счету которого ещё и победный буллит. Александр Овечкин отметился сегодня результативным пасом. У Ивана Мирошниченко также ассист.

У хозяев забивали Ник Дауд, Расмус Андерссон (оба забили в меньшинстве), а также Джек Айкел и Митчелл Марнер. Павел Дорофеев отличился результативной передачей.

«Вашингтон» остался на 12-м месте Востока с 83 очками. «Вегас» идёт седьмым на Западе — у него 80 баллов.