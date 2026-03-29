Результаты матчей НХЛ на 29 марта 2026 года

В ночь на 29 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 15 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Оттава Сенаторз» — 4:2;

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Флорида Пантерз» — 5:2;

«Эдмонтон Ойлерз» – «Анахайм Дакс» — 4:2;

«Бостон Брюинз» – «Миннесота Уайлд» — 6:3;

«Питтсбург Пингвинз» – «Даллас Старз» — 3:6;

«Коламбус Блю Джекетс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3;

«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2;

«Баффало Сэйбрз» – «Сиэтл Кракен» — 3:2 Б;

«Нэшвилл Предаторз» – «Монреаль Канадиенс» — 1:4;

«Сент-Луис Блюз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:1;

«Колорадо Эвеланш» – «Виннипег Джетс» — 2:4;

«Детройт Ред Уингз» – «Филадельфия Флайерз» — 3:5;

«Лос-Анджелес Кингз» – «Юта Маммот» — 2:6;

«Калгари Флэймз» – «Ванкувер Кэнакс» — 7:3;

«Вегас Голден Найтс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 4:5 Б.