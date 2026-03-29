В ночь на 29 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 15 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей НХЛ на 29 марта 2026 года:
«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Оттава Сенаторз» — 4:2;
«Нью-Йорк Айлендерс» – «Флорида Пантерз» — 5:2;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Анахайм Дакс» — 4:2;
«Бостон Брюинз» – «Миннесота Уайлд» — 6:3;
«Питтсбург Пингвинз» – «Даллас Старз» — 3:6;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Сан-Хосе Шаркс» — 2:3;
«Каролина Харрикейнз» – «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2;
«Баффало Сэйбрз» – «Сиэтл Кракен» — 3:2 Б;
«Нэшвилл Предаторз» – «Монреаль Канадиенс» — 1:4;
«Сент-Луис Блюз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:1;
«Колорадо Эвеланш» – «Виннипег Джетс» — 2:4;
«Детройт Ред Уингз» – «Филадельфия Флайерз» — 3:5;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Юта Маммот» — 2:6;
«Калгари Флэймз» – «Ванкувер Кэнакс» — 7:3;
«Вегас Голден Найтс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 4:5 Б.