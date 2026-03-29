Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 29 марта 2026 года

Комментарии

Сегодня, 29 марта, пройдёт очередной игровой день первого раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланированы четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2025/2026 на 29 марта 2026 года (время московское):

13:30. «Салават Юлаев» – «Автомобилист»;
14:30. «Трактор» – «Ак Барс»;
17:00. СКА – ЦСКА;
17:00. «Торпедо» – «Северсталь».

Пары 1/8 финала плей-офф КХЛ выглядят следующим образом:

Западная конференция:
«Локомотив» (1) — «Спартак» (8). Счёт в серии 2-1.
«Динамо» Минск (2) — «Динамо» Москва (7). Счёт в серии 3-0.
«Северсталь» (3) — «Торпедо» (6). Счёт в серии 1-2.
ЦСКА (4) — СКА (5). Счёт в серии 2-1.

Восточная конференция:
«Металлург» (1) — «Сибирь» (8). Счёт в серии 3-0.
«Авангард» (2) — «Нефтехимик» (7). Счёт в серии 2-1.
«Ак Барс» (3) — «Трактор» (6). Счёт в серии 2-1.
«Автомобилист» (4) — «Салават Юлаев» (5). Счёт в серии 1-2.

Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android