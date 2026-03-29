Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Селебрини: у Чернышова потрясающий бросок
Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини высказался о броске российского нападающего «акул» Игоря Чернышова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Россиянин оформил в этой встрече дубль, а второй гол с передачи Селебрини стал для «Сан-Хосе» победным.
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Матейчук (Фантилли) – 00:31 1:1 Чернышов (Смит) – 17:17 2:1 Силлинджер (Проворов) – 32:09 2:2 Селебрини (Орлов, Веннберг) – 40:57 (pp) 2:3 Чернышов (Смит, Селебрини) – 58:35
«Мы говорили с ним о том, чтобы он немного чаще бросал шайбу. Этот бросок, я думаю, был лёгким, но он у него потрясающий. Мы просто хотим, чтобы он бросал так немного чаще», — приводит слова Селебрини журналист Шон Пенн в социальной сети Х.
В нынешнем сезоне 20-летний Чернышов провёл 19 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами при полезности «+1».
