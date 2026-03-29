Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Селебрини: у Чернышова потрясающий бросок

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини высказался о броске российского нападающего «акул» Игоря Чернышова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Россиянин оформил в этой встрече дубль, а второй гол с передачи Селебрини стал для «Сан-Хосе» победным.

«Мы говорили с ним о том, чтобы он немного чаще бросал шайбу. Этот бросок, я думаю, был лёгким, но он у него потрясающий. Мы просто хотим, чтобы он бросал так немного чаще», — приводит слова Селебрини журналист Шон Пенн в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 20-летний Чернышов провёл 19 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами при полезности «+1».