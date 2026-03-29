Александр Дюков высказался об открытии СКК имени Блинова в Омске

Председатель правления «Газпром нефть», президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал открытие СКК имени Блинова в Омске.

«Поздравляю всех омичей с официальным открытием легендарного СКК имени Виктора Блинова! Это один из символов города. Уникальный архитектурный объект, памятник советского модернизма, которому в этом году исполняется 40 лет. Арена, которая помнит первое золото «Авангарда».

В последние годы комплекс находился в плачевном состоянии. В 2020 году здание признали аварийным. Думаю, многие омичи тогда уже смирились, что история СКК имени Виктора Блинова подходит к концу. Но мы с этим не смирились. И я очень благодарен губернатору Виталию Павловичу Хоценко, который поддержал идею возрождения комплекса и оказывал поддержку проекту на всех этапах его реализации.

Сложные работы по восстановлению СКК начались в мае прошлого года и были выполнены в рекордные сроки. Мы очень бережно отнеслись к уникальному историческому зданию. Были сохранены мозаичные панно, мраморные полы. Восстановлена акустика дворца. Я напомню, что СКК — это спортивно-концертный комплекс. Он изначально, ещё в советские годы, имел уникальную акустику. И теперь, уже с применением современных технологий, акустика внутри здания снова позволяет проводить не только хоккейные матчи, но и концерты, и различные мероприятия самого высокого уровня.

Я благодарю всех участников и партнёров проекта: Правительство Омской области, наш хоккейный клуб «Авангард», «Газпромбанк», «Сбер». И, конечно же, строителей и реставраторов, которые восстанавливали СКК.

Теперь комплекс станет домом для «Омских Крыльев», для молодёжных хоккейных команд. А наш следующий шаг – это благоустройство территории вокруг комплекса, которая станет новой точкой притяжения для всех жителей города. Эта работа уже ведётся», — сказал Дюков «Чемпионату».

СКК им. В. Блинова — это первая крытая арена «Авангарда» в Омске, где клуб проводил домашние матчи с 1987 по 2007 год. После переезда «Авангарда» на «Арену Омск» в СКК играла волейбольная «Омичка», а с 2016-го СКК не эксплуатировался.