Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Бостона» Штурм: Хуснутдинов отлично себя показал, я ему доверяю

Комментарии

Главный тренер «Бостон Брюинз» Марко Штурм высказался об игре российского нападающего команды Марата Хуснутдинова в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

«Он отлично себя показал… Я могу бросить его куда угодно, он всё делает хорошо, он достаточно умён, и я ему доверяю. Рад, что он нашёл себе место, потому что большую часть сезона я ставил его повсюду. Это было даже несправедливо по отношению к нему, но он проделал потрясающую работу. Думаю, он становится всё лучше и лучше», — приводит слова Штурма журналистка Бриджит Пру в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провёл 68 матчей, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами при полезности «+14».

Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android