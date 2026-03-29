Защитник «Юты» Сергачёв с ассистентским покером стал второй звездой дня в НХЛ

Российский защитник «Юты Маммот» Михаил Сергачёв признан второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. В гостевом матче с «Лос-Анджелес Кингз» (6:2) на счету хоккеиста четыре результативные передачи. В том числе россиянин выступил ассистентом в эпизоде с победным голом.

Первой звездой стал канадский нападающий «Филадельфии Флайерз» Оуэн Типпетт, который оформил хет-трик и сделал голевую передачу в выездной встрече с «Детройт Ред Уингз» (5:3).

Третьей звездой признали канадского форварда «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, отметившегося заброшенной шайбой и двумя ассистами в домашней игре с «Анахайм Дакс» (4:2).