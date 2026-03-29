«Салават Юлаев» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ начнётся в 13:30

Сегодня, 29 марта, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду «Автомобилист» из Екатеринбурга. Встреча начнётся в 13:30 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу уфимского клуба. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам регулярного сезона екатеринбургская команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы финишировали пятыми. Первый матч серии завершился со счётом 2:0 в пользу «Автомобилиста», второй — 1:0 в пользу «Салавата Юлаева», в третьем также сильнее оказался клуб из Уфы — 4:3.

В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, в трёх победу одержал екатеринбургский коллектив.