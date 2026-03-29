Нападающий «Детройта» Рэймонд повторил клубное достижение Дацюка и Зеттерберга
Нападающий «Детройт Ред Уингз» Лукас Рэймонд стал третьим игроком в истории команды за последние 20 лет, которому удалось провести три сезона подряд с 70 и более очками, сообщает пресс-служба «Детройта» в социальной сети Х. Швед отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:5).
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Типпетт (Зеграс) – 04:07 0:2 Типпетт (Барки, Драйсдейл) – 32:22 0:3 Кейтс (Хэтэуэй, Конечны) – 36:08 (pp) 0:4 Типпетт (Драйсдейл, Конечны) – 47:19 (pp) 1:4 Эпплтон (Фолк) – 53:43 2:4 Дебринкэт (Кейн, Зайдер) – 55:10 3:4 Рэймонд (Зайдер, Кейн) – 56:14 3:5 Кутюрье (Типпетт) – 57:56 (pp)
Ранее подобное достижение покорялось российскому форварду Павлу Дацюку и шведскому нападающему Хенрику Зеттербергу.
В нынешнем сезоне 24-летний Рэймонд провёл 70 встреч, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 47 результативными передачами при полезности «+9». В прошлом регулярном чемпионате Лукас набрал 80 (27+53) очков в 82 матчах, а в сезоне-2023/2024 — 72 (31+41) очка в 82 играх.
