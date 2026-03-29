Нападающий «Детройта» Рэймонд повторил клубное достижение Дацюка и Зеттерберга

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Лукас Рэймонд стал третьим игроком в истории команды за последние 20 лет, которому удалось провести три сезона подряд с 70 и более очками, сообщает пресс-служба «Детройта» в социальной сети Х. Швед отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (3:5).

Ранее подобное достижение покорялось российскому форварду Павлу Дацюку и шведскому нападающему Хенрику Зеттербергу.

В нынешнем сезоне 24-летний Рэймонд провёл 70 встреч, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 47 результативными передачами при полезности «+9». В прошлом регулярном чемпионате Лукас набрал 80 (27+53) очков в 82 матчах, а в сезоне-2023/2024 — 72 (31+41) очка в 82 играх.