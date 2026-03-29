Макар из «Колорадо» стал четвёртым защитником по скорости достижения 500 очков в НХЛ
Игрок «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар стал четвёртым защитником по скорости достижения 500 очков в Национальной хоккейной лиге. Канадцу на это потребовалось 467 игр, он отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Виннипег Джетс» (2:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Виларди (Моррисси, Лаури) – 03:51 1:1 Нельсон (Кадри, Макар) – 08:59 (pp) 1:2 Кёпке (Тэйвз, Саломонссон) – 22:14 2:2 Келли (Мэнсон, Ничушкин) – 38:05 2:3 Перфетти (Брайсон, Виларди) – 54:49 2:4 Коннор (Шайфли, Сэмберг) – 57:51
Быстрее Макара отметки в 500 очков среди защитников достигали лишь Бобби Орр (396), Пол Коффи (422) и Дени Потвен (465).
В нынешнем сезоне 27-летний игрок провёл 72 встречи, в которых отметился 20 заброшенными шайбами и 52 результативными передачами при полезности «+28». Макар выступает за «Колорадо» всю свою карьеру в НХЛ. Он был выбран «Эвеланш» в первом раунде под общим четвёртым номером на драфте НХЛ 2017 года.
