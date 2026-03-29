«Трактор» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция четвёртого матча плей-офф КХЛ начнётся в 14:30

Сегодня, 29 марта, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Трактор» примет на своём льду казанский «Ак Барс». Встреча начнётся в 14:30 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу казанцев. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам регулярного сезона казанский клуб занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Челябинский клуб занял шестую строчку в таблице Востока. Первые два матча серии завершились победой «Ак Барса» со счётом 3:2 ОТ, 4:2. В третьем сильнее оказались хоккеисты «Трактора» — 3:2.

В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, в трёх одержал победу казанский коллектив.