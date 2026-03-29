Форвард «Юты» Керфут: когда Сергачёв в форме, наша команда играет лучше всего

Нападающий «Юты Маммот» Александр Керфут высоко оценил игру российского защитника команды Михаила Сергачёва в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (6:2). Россиянин оформил ассистентский покер в этой встрече и был признан второй звездой игрового дня.

«Когда он в форме, он может всё. Он может кататься, может вести игру в атаке, сдерживать соперников в защите. Он силён физически… Я имею в виду, что, когда он в форме, наша команда играет лучше всего. Он был великолепен сегодня и на протяжении большей части сезона», — приводит слова Керфута официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 27-летний Сергачёв провёл 70 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами при полезности «+1».