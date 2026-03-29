Форвард «Юты» Керфут: когда Сергачёв в форме, наша команда играет лучше всего

Форвард «Юты» Керфут: когда Сергачёв в форме, наша команда играет лучше всего
Комментарии

Нападающий «Юты Маммот» Александр Керфут высоко оценил игру российского защитника команды Михаила Сергачёва в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (6:2). Россиянин оформил ассистентский покер в этой встрече и был признан второй звездой игрового дня.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 6
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
0:1 Керфут (Марино) – 02:31     0:2 Кули (Сергачёв, Гюнтер) – 16:33     1:2 Копитар (Кемпе, Эдмундсон) – 17:51     1:3 Кули (Келлер, Сергачёв) – 19:51 (pp)     1:4 Керфут (Коул) – 32:37     1:5 Шмальц (Келлер, Сергачёв) – 36:17 (pp)     2:5 Кемпе – 44:34     2:6 Макбэйн (Петерка, Сергачёв) – 53:53    

«Когда он в форме, он может всё. Он может кататься, может вести игру в атаке, сдерживать соперников в защите. Он силён физически… Я имею в виду, что, когда он в форме, наша команда играет лучше всего. Он был великолепен сегодня и на протяжении большей части сезона», — приводит слова Керфута официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 27-летний Сергачёв провёл 70 матчей, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 43 результативными передачами при полезности «+1».

