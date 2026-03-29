Никишин стал вторым по числу передач за сезон среди новичков-защитников «Каролины»

Российский хоккеист «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин стал вторым по количеству передач за сезон среди новичков-защитников «ураганов». Россиянин отметился результативным пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).

Эта передача стала для Александра 19-й в текущем сезоне, таким образом, он обошёл Джейккоба Славина (18 ассистов в сезоне-2015/2016) и Ноа Хэнифина (18 в сезоне-2015/2016). Больше всего результативных передач в истории команды у Джейми Макбэйна (23 в сезоне 2010/2011).

В нынешнем сезоне 24-летний Никишин провёл 71 матч, в которых он отметился 10 заброшенными шайбами и 19 ассистами при полезности «+13». Россиянин проводит свой дебютный сезон в НХЛ.