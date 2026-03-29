Никишин стал вторым по числу передач за сезон среди новичков-защитников «Каролины»
Российский хоккеист «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин стал вторым по количеству передач за сезон среди новичков-защитников «ураганов». Россиянин отметился результативным пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Майер (Мерсер, Хишир) – 17:06 1:1 Элерс (Никишин, Холл) – 30:10 (pp) 2:1 Блейк (Холл, Гостисбер) – 33:48 3:1 Стаал (Элерс, Мартинук) – 35:13 4:1 Гостисбер – 55:25 5:1 Джарвис (Уокер, Ахо) – 57:40 (sh) 5:2 Дадонов (Ковачевич, Диллон) – 59:36
Эта передача стала для Александра 19-й в текущем сезоне, таким образом, он обошёл Джейккоба Славина (18 ассистов в сезоне-2015/2016) и Ноа Хэнифина (18 в сезоне-2015/2016). Больше всего результативных передач в истории команды у Джейми Макбэйна (23 в сезоне 2010/2011).
В нынешнем сезоне 24-летний Никишин провёл 71 матч, в которых он отметился 10 заброшенными шайбами и 19 ассистами при полезности «+13». Россиянин проводит свой дебютный сезон в НХЛ.
Материалы по теме
