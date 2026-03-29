СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция четвёртого матча плей-офф КХЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 29 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» пройдёт четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный СКА примет на своём льду московский ЦСКА. Игра начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам регулярного сезона московский клуб занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Санкт-петербургский клуб финишировал на пятой строчке. В первых двух матчах победу одержали хоккеисты ЦСКА (3:2 ОТ, 4:2). В третьей игре сильнее оказался СКА — 1:0.

В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза и одержали по две победы каждая.