Форвард «Вашингтона» Протас получил травму в матче с «Вегасом», столкнувшись с Даудом

Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б). В конце первого периода защитник «рыцарей» Жереми Лозон толкнул белоруса в спину у борта. В результате Протас и находившийся рядом экс-нападающий «столичных» Ник Дауд столкнулись головами.

Врачи обеих команд вышли на лёд. У Дауда пошла кровь из-за рассечения брови, а Протас попытался встать на ноги, но тут же упал на колени. Игроки отправились в раздевалки. Нарушение правил зафиксировано не было.

В итоге 35-летний нападающий «Вегаса» вернулся в игру и забросил первую шайбу своей команды при счёте 0:3. Белорус же больше на лёд не выходил.

В нынешнем сезоне 25-летний Протас провёл 70 матчей, в которых отметился 23 голами и 24 результативными передачами при полезности «+17».