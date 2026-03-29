Форвард «Вашингтона» Протас получил травму в матче с «Вегасом», столкнувшись с Даудом

Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б). В конце первого периода защитник «рыцарей» Жереми Лозон толкнул белоруса в спину у борта. В результате Протас и находившийся рядом экс-нападающий «столичных» Ник Дауд столкнулись головами.

НХЛ — регулярный чемпионат
29 марта 2026, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 5
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Лапьер (Мирошниченко, Дьюхейм) – 06:06     0:2 Сурдиф (Макмайкл, Хатсон) – 21:55 (pp)     0:3 Бовиллье (Леонард, Сурдиф) – 26:49     1:3 Дауд – 30:38 (sh)     2:3 Андерссон (Айкел) – 31:03 (sh)     3:3 Айкел (Андерссон) – 33:18     4:3 Марнер (Дорофеев, Айкел) – 40:31 (pp)     4:4 Строум (Хатсон, Овечкин) – 48:54 (pp)     4:5 Строум – 65:00    

Врачи обеих команд вышли на лёд. У Дауда пошла кровь из-за рассечения брови, а Протас попытался встать на ноги, но тут же упал на колени. Игроки отправились в раздевалки. Нарушение правил зафиксировано не было.

В итоге 35-летний нападающий «Вегаса» вернулся в игру и забросил первую шайбу своей команды при счёте 0:3. Белорус же больше на лёд не выходил.

В нынешнем сезоне 25-летний Протас провёл 70 матчей, в которых отметился 23 голами и 24 результативными передачами при полезности «+17».

