Форвард «Вашингтона» Протас получил травму в матче с «Вегасом», столкнувшись с Даудом

Белорусский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:4 Б). В конце первого периода защитник «рыцарей» Жереми Лозон толкнул белоруса в спину у борта. В результате Протас и находившийся рядом экс-нападающий «столичных» Ник Дауд столкнулись головами.
Врачи обеих команд вышли на лёд. У Дауда пошла кровь из-за рассечения брови, а Протас попытался встать на ноги, но тут же упал на колени. Игроки отправились в раздевалки. Нарушение правил зафиксировано не было.
В итоге 35-летний нападающий «Вегаса» вернулся в игру и забросил первую шайбу своей команды при счёте 0:3. Белорус же больше на лёд не выходил.
В нынешнем сезоне 25-летний Протас провёл 70 матчей, в которых отметился 23 голами и 24 результативными передачами при полезности «+17».
- 29 марта 2026
-
12:44
-
12:32
-
12:08
-
12:04
-
11:42
-
11:30
-
11:14
-
10:52
-
10:30
-
10:30
-
10:16
-
09:46
-
09:38
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:50
-
08:45
-
08:40
-
08:36
-
08:30
-
08:26
-
08:20
-
08:19
-
08:06
-
07:58
-
07:25
-
07:17
-
07:11
-
07:10
-
06:45
-
05:41
-
05:28
-
04:54
-
04:53