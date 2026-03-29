«Каждый игрок ехал бить». Толчинский — о третьем матче серии «Металлурга» с «Сибирью»

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский поделился эмоциями после третьего матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Сибирью» (3:1, 3-0).

— Этот матч самый эмоциональный в серии?

— Конечно, первые и третьи матчи всегда выделяются в этом плане – первые матчи дома проводят команды. Трибуны гонят вперёд. Плюс они сегодня поменяли стиль игры, это бросалось в глаза.

— Уже на первой минуте вспыхнула потасовка, ожидали ли, что так быстро рванёт?

— Конечно, ожидали. Понятно было, что они с первой минуты побегут. Каждый игрок в первой смене ехал не отбирать шайбу, а просто бить. Наверное, было такое задание. Андреофф неудачно сыграл, промахнулся.

— Показалось, что немного видоизменили игру после двух побед. Так это или нет?

— Нет, особо не меняли. Изменения были вызваны только тем, что соперник поменял игру. В Магнитогорске они откатывались, а здесь нет. Мы играли с шайбой, поэтому немного по-другому приходилось открываться, выходить из зоны. На такие моменты всегда имеем запасной план, — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.