Толчинский ответил на вопрос о том, грязно ли играла «Сибирь» в третьем матче серии

Толчинский ответил на вопрос о том, грязно ли играла «Сибирь» в третьем матче серии
Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский ответил, грязно ли играла «Сибирь» в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Встреча завершилась победой магнитогорцев со счётом 3:1, они также ведут в серии — 3-0.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
28 марта 2026, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Пресс, Толчинский) – 17:22 (5x4)     1:1 Андреофф (Пьянов, Кошелев) – 20:50 (5x5)     1:2 Барак (Хабаров, Минулин) – 31:07 (5x5)     1:3 Толчинский (Пресс, Ткачёв) – 59:03 (en)    

— В третьем матче было много потасовок, не показалось, что соперник где-то грязно играл?
— Немного провокационный вопрос. Была игра, которая и должна быть в плей-офф, — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.

Материалы по теме
«Каждый игрок ехал бить». Толчинский — о третьем матче серии «Металлурга» с «Сибирью»
