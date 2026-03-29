Толчинский ответил на вопрос о том, грязно ли играла «Сибирь» в третьем матче серии

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский ответил, грязно ли играла «Сибирь» в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026. Встреча завершилась победой магнитогорцев со счётом 3:1, они также ведут в серии — 3-0.

— В третьем матче было много потасовок, не показалось, что соперник где-то грязно играл?

— Немного провокационный вопрос. Была игра, которая и должна быть в плей-офф, — сказал Толчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 30 марта, 1*, 3*, 5* апреля.

* если потребуется.