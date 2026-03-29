Евгений Кузнецов вернулся в состав «Салавата Юлаева» после дисквалификации

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов вернулся в состав команды после одноматчевой дисквалификации за непристойный жест. Форвард выйдет на лёд во втором в звене в четвёртой игре серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Автомобилистом» (2-1). Встреча состоится сегодня, 29 марта, и начнётся в 13:30 мск.

Напомним, нарушение Кузнецов совершил во втором матче серии, который завершился победой «Салавата» со счётом 1:0. Эпизод случился по окончании встречи.

Полный состав уфимского клуба выглядит следующим образом:

Состав «Автомобилиста»:

По итогам регулярного сезона екатеринбургская команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы финишировали пятыми. Первый матч серии завершился со счётом 2:0 в пользу «Автомобилиста», второй — 1:0 в пользу «Салавата Юлаева», в третьем также сильнее оказался клуб из Уфы — 4:3.