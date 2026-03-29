Гендиректор минского «Динамо» Каркоцкий поздравил Соболенко с победой на турнире в Майами

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий поздравил четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой в финале «тысячника» в Майами над американкой Кори Гауфф. Матч завершился со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

«Дорогая Арина! От имени клуба и от себя лично поздравляю тебя с блистательной победой на турнире в Майами! Ты здорово показала себя на всей дистанции. Эта победа — свидетельство выдающегося таланта, дисциплины и способности сохранять хладнокровие в решающие моменты. Ты вдохновляешь молодое поколение спортсменов и поднимаешь престиж белорусского спорта на международной арене.

Желаю тебе новых ярких достижений и уверенности в каждой игре. Мы гордимся тобой и всегда рады поддержать на пути к новым вершинам!» — приводит слова Каркоцкого пресс-служба клуба.