Гендиректор минского «Динамо» Каркоцкий поздравил Соболенко с победой на турнире в Майами

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий поздравил четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», первую ракетку мира белорусскую теннисистку Арину Соболенко с победой в финале «тысячника» в Майами над американкой Кори Гауфф. Матч завершился со счётом 6:2, 4:6, 6:3.

Майами (ж). Финал
28 марта 2026, суббота. 22:10 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Дорогая Арина! От имени клуба и от себя лично поздравляю тебя с блистательной победой на турнире в Майами! Ты здорово показала себя на всей дистанции. Эта победа — свидетельство выдающегося таланта, дисциплины и способности сохранять хладнокровие в решающие моменты. Ты вдохновляешь молодое поколение спортсменов и поднимаешь престиж белорусского спорта на международной арене.

Желаю тебе новых ярких достижений и уверенности в каждой игре. Мы гордимся тобой и всегда рады поддержать на пути к новым вершинам!» — приводит слова Каркоцкого пресс-служба клуба.

Соболенко — вновь чемпионка Майами! Стала пятой в истории, покорившей «Солнечный дубль»
