ФХР может организовать матчи со студенческими командами США

ФХР может организовать матчи со студенческими командами США
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что организация ведёт работу по проведению матчей российских команд с клубами из американских университетов.

«Мы вообще хотим сыграть со студенческими или молодёжными американскими командами. Нам надо с чего-то начать, необязательно играть с соперниками на самом высоком уровне. Мы сейчас по университетам закинули удочку, работаем по ним, по студенческим лигам», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Ранее Владислав Третьяк был переизбран на пост президента ФХР. Он работает на этой должности с 2006 года.

Материалы по теме
Официально
ФХР утвердила новый состав правления, в который вошли 16 человек
