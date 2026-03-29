ФХР может организовать матчи со студенческими командами США

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что организация ведёт работу по проведению матчей российских команд с клубами из американских университетов.

«Мы вообще хотим сыграть со студенческими или молодёжными американскими командами. Нам надо с чего-то начать, необязательно играть с соперниками на самом высоком уровне. Мы сейчас по университетам закинули удочку, работаем по ним, по студенческим лигам», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.

Ранее Владислав Третьяк был переизбран на пост президента ФХР. Он работает на этой должности с 2006 года.