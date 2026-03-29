Гендиректор «Шанхайских Драконов»: с приходом Лава мы усложнили сопернику работу

Генеральный директор «Шанхайских Драконов» Сергей Белых высказался о работе главного тренера команды Митча Лава в минувшем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Если оставить результат за скобками и смотреть только на цифры, то с приходом Митча команда сильно улучшилась по таким важным для нас показателям, как броски в наш створ. С приходом Митча мы существенно усложнили сопернику работу. Понимаем, что он может дать команде, но оценивать его работу мы будем по следующему сезону. У него есть всё, чтобы в следующем году мы в это время не прощались с сезоном, а уверенно шли в плей-офф», – приводит слова Белых Metaratings.

Напомним, Лав возглавил китайский клуб в январе 2026 года, сменив на посту главного тренера Жерара Галлана, который покинул команду по состоянию здоровья.

По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026 «Шанхайские Драконы» заняли девятое место в Западной конференции с 54 очками и не смогли обеспечить себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026.