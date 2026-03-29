Максим Кузнецов забросил красивую шайбу в ворота «Автомобилиста» из-под ноги

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов забросил шайбу из-под ноги в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Автомобилистом» (2-1). Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу уфимцев.

На третьей минуте хоккеисты «Салавата» поборолись у борта, Максим Кузнецов получил передачу на левом круге вбрасывания, вышел один на один с Владимиром Галкиным и из-под ноги забросил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

По итогам регулярного сезона екатеринбургская команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы финишировали пятыми. Первый матч серии завершился со счётом 2:0 в пользу «Автомобилиста», второй — 1:0 в пользу «Салавата Юлаева», в третьем также сильнее оказался клуб из Уфы — 4:3.