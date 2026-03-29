Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Максим Кузнецов забросил красивую шайбу в ворота «Автомобилиста» из-под ноги

Максим Кузнецов забросил красивую шайбу в ворота «Автомобилиста» из-под ноги
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов забросил шайбу из-под ноги в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Автомобилистом» (2-1). Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу уфимцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Ефремов) – 02:48 (5x5)     2:0 Алалыкин (Цулыгин, Пименов) – 25:12 (5x5)    

На третьей минуте хоккеисты «Салавата» поборолись у борта, Максим Кузнецов получил передачу на левом круге вбрасывания, вышел один на один с Владимиром Галкиным и из-под ноги забросил шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

По итогам регулярного сезона екатеринбургская команда заняла четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Уфимцы финишировали пятыми. Первый матч серии завершился со счётом 2:0 в пользу «Автомобилиста», второй — 1:0 в пользу «Салавата Юлаева», в третьем также сильнее оказался клуб из Уфы — 4:3.

Материалы по теме
Побывали на самом дне. Почему «Салават» должен выиграть Кубок Гагарина — 2026
Побывали на самом дне. Почему «Салават» должен выиграть Кубок Гагарина — 2026
