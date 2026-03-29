«Торпедо» — «Северсталь»: онлайн-трансляция четвёртого матча плей-офф КХЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 29 марта, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» пройдёт четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местное «Торпедо» примет череповецкую «Северсталь». Игра начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу нижегородской команды. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам регулярного сезона череповецкий клуб занял третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Нижегородский клуб занял шестую строчку в таблице Запада. Первый матч серии завершился со счётом 4:1 в пользу «Торпедо». Второй нижегородцы проиграли (0:4), а третий вновь выиграли со счётом 3:1.

В прошедшем регулярном сезоне команды встречались четыре раза, трижды победу праздновали хоккеисты «Северстали».