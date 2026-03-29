Форвард «Салавата Юлаева» М. Кузнецов оценил свой гол «Автомобилисту» в первом периоде

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов высказался о своём голе в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Автомобилистом» (2-1). Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу уфимцев.

— О своём прошлом голе ты сказал, что было неудобно для тебя, неудобно для вратаря. Что скажешь о сегодняшнем голе?

— То же самое скажу. Неудобно для меня, неудобно для вратаря.

— Такой открытый хоккей, без пауз. А каким ты увидел этот период?

— Период с обилием голевых моментов. Это плей-офф, так будет продолжаться.

— Ты начинал плей-офф на скамейке запасных. Как сам ощущаешь, больше уверенности от матча к матчу?

— Конечно, приходит уверенность с каждой сменой, с каждым периодом, с каждым матчем. Продолжу в том же духе, — сказал Кузнецов в эфире «КХЛ ТВ».

