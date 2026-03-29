Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Салавата Юлаева» М. Кузнецов оценил свой гол «Автомобилисту» в первом периоде

Форвард «Салавата Юлаева» М. Кузнецов оценил свой гол «Автомобилисту» в первом периоде
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов высказался о своём голе в четвёртом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Автомобилистом» (2-1). Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 1:0 в пользу уфимцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
2-й период
2 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Ефремов) – 02:48 (5x5)     2:0 Алалыкин (Цулыгин, Пименов) – 25:12 (5x5)    

— О своём прошлом голе ты сказал, что было неудобно для тебя, неудобно для вратаря. Что скажешь о сегодняшнем голе?
— То же самое скажу. Неудобно для меня, неудобно для вратаря.

— Такой открытый хоккей, без пауз. А каким ты увидел этот период?
— Период с обилием голевых моментов. Это плей-офф, так будет продолжаться.

— Ты начинал плей-офф на скамейке запасных. Как сам ощущаешь, больше уверенности от матча к матчу?
— Конечно, приходит уверенность с каждой сменой, с каждым периодом, с каждым матчем. Продолжу в том же духе, — сказал Кузнецов в эфире «КХЛ ТВ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android