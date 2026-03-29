Вратарь «Ак Барса» Арефьев дебютирует в плей-офф КХЛ в четвёртом матче серии с «Трактором»
Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев вышел в стартовом составе на четвёртый матч 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Трактором» (2-1). Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 0:0.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
2-й период
2 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Ливо (Джиошвили, Григоренко) – 02:57 (5x4) 1:1 Яшкин (Фальковский, Фисенко) – 07:32 (5x5) 1:2 Галимов (Миллер, Лямкин) – 11:47 (5x5) 2:2 Джиошвили (Светлаков, Григоренко) – 28:29 (5x4)
Для 22-летнего голкипера это дебютная игра в плей-офф КХЛ. Отметим, что у основного вратаря команды Тимура Билялова была травма, после которой он только недавно восстановился. В третьем матче серии вратарь столкнулся с игроком «Трактора» в первом периоде.
В минувшем регулярном чемпионате Арефьев принял участие в 16 встречах, в которых одержал восемь побед при надёжности 2,06 и 92,9% отражённых бросков.
