Сафронов: запас у СКА есть, сделали выводы после двух неудачных матчей в Москве

Сафронов: запас у СКА есть, сделали выводы после двух неудачных матчей в Москве
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов ответил на вопрос, есть ли у санкт-петербургского клуба запас сил, чтобы выиграть серию 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с ЦСКА. На данный момент СКА уступает со счётом 1-2.

«Запас у СКА есть, сделали выводы после двух неудачных матчей в Москве, сыграли надёжно в обороне, жёстко на своём пятачке. Иванов сыграл здорово. Матч был очень сложный, эмоциональный. За подобную игру Петербургу и стоит зацепиться.

С другой стороны, мне показалось, что ЦСКА сыграл достаточно пассивно, только в концовке начал поддавливать. Команды Никитина всегда славятся не атакующим хоккеем, но очень активным, с давлением на каждом участке льда. Будет интересно следить за серией далее», — приводит слова Сафронова Vprognoze.

Четвёртый матч серии между командами состоится сегодня, 29 марта, в Санкт-Петербурге и начнётся в 17:00 мск.

