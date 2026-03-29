Григорий Панин установил рекорд плей-офф КХЛ по числу матчей среди защитников

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин установил рекорд по количеству проведённых матчей в плей-офф Континентальной хоккейной лиги среди защитников. Четвёртая игра серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Автомобилистом» (2-1) стала для Панина 179-й в турнире. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 4:1 в пользу уфимцев.
По этому показателю он обошёл двукратного победителя Кубка Гагарина и экс-защитника сборной России Евгения Бирюкова. Среди игроков всех позиций Панин вышел на чистое второе место. На первой строчке находится нападающий «Шанхайских Драконов» Илья Каблуков (189), его команда не смогла пробиться в плей-офф.
40-летний защитник выступал в КХЛ за «Ак Барс» и ЦСКА. В «Салават Юлаев» Панин перешёл в 2017 году. В составе казанского клуба Григорий дважды выиграл Кубок Гагарина (2009, 2010), с уфимской командой в прошлом сезоне дошёл до полуфинала плей-офф КХЛ.
- 29 марта 2026
