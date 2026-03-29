Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Григорий Панин установил рекорд плей-офф КХЛ по числу матчей среди защитников

Комментарии

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин установил рекорд по количеству проведённых матчей в плей-офф Континентальной хоккейной лиги среди защитников. Четвёртая игра серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Автомобилистом» (2-1) стала для Панина 179-й в турнире. Встреча проходит в эти минуты, на момент написания новости счёт 4:1 в пользу уфимцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Ефремов) – 02:48 (5x5)     2:0 Алалыкин (Цулыгин, Пименов) – 25:12 (5x5)     2:1 Шаров (Спронг, Мэйсек) – 26:13 (5x5)     3:1 Ремпал (Родуолд, Василевский) – 33:20 (5x5)     4:1 Кузнецов (Ефремов, Горшков) – 42:53 (5x5)     4:2 Голышев (Кизимов, Да Коста) – 55:10 (5x5)     5:2 Алалыкин (Панин, Пименов) – 56:13 (en)    

По этому показателю он обошёл двукратного победителя Кубка Гагарина и экс-защитника сборной России Евгения Бирюкова. Среди игроков всех позиций Панин вышел на чистое второе место. На первой строчке находится нападающий «Шанхайских Драконов» Илья Каблуков (189), его команда не смогла пробиться в плей-офф.

40-летний защитник выступал в КХЛ за «Ак Барс» и ЦСКА. В «Салават Юлаев» Панин перешёл в 2017 году. В составе казанского клуба Григорий дважды выиграл Кубок Гагарина (2009, 2010), с уфимской командой в прошлом сезоне дошёл до полуфинала плей-офф КХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android