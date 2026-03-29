«Автомобилист» поменял вратаря в третьем периоде матча с «Салаватом» при счёте 1:4

Тренерский штаб «Автомобилиста» принял решение поменять вратаря по ходу третьего периода четвёртого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Салаватом Юлаевым». Место в воротах вместо Владимира Галкина занял Евгений Аликин, для которого эта игра стала первой в текущем плей-офф. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу уфимцев.

На 43-й минуте нападающий «Салавата» Максим Кузнецов забил четвёртый гол, резко отправив шайбу между щитков Галкину. После этого Владимир был заменён.

Отметим, что Максим Кузнецов оформил дубль в этой встрече. Ранее он открыл счёт.