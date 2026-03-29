Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» поменял вратаря в третьем периоде матча с «Салаватом» при счёте 1:4

Комментарии

Тренерский штаб «Автомобилиста» принял решение поменять вратаря по ходу третьего периода четвёртого матча серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 с «Салаватом Юлаевым». Место в воротах вместо Владимира Галкина занял Евгений Аликин, для которого эта игра стала первой в текущем плей-офф. На момент написания новости счёт 4:1 в пользу уфимцев.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Ефремов) – 02:48 (5x5)     2:0 Алалыкин (Цулыгин, Пименов) – 25:12 (5x5)     2:1 Шаров (Спронг, Мэйсек) – 26:13 (5x5)     3:1 Ремпал (Родуолд, Василевский) – 33:20 (5x5)     4:1 Кузнецов (Ефремов, Горшков) – 42:53 (5x5)     4:2 Голышев (Кизимов, Да Коста) – 55:10 (5x5)     5:2 Алалыкин (Панин, Пименов) – 56:13 (en)    

На 43-й минуте нападающий «Салавата» Максим Кузнецов забил четвёртый гол, резко отправив шайбу между щитков Галкину. После этого Владимир был заменён.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Отметим, что Максим Кузнецов оформил дубль в этой встрече. Ранее он открыл счёт.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android