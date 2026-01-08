Салават Юлаев – Автомобилист, результат матча 29 марта 2026 года, счет 5:2, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Салават Юлаев» увеличил преимущество в серии плей-офф КХЛ, победив «Автомобилист»
Сегодня, 29 марта, в Уфе завершился четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу уфимской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Ефремов) – 02:48 (5x5)     2:0 Алалыкин (Цулыгин, Пименов) – 25:12 (5x5)     2:1 Шаров (Спронг, Мэйсек) – 26:13 (5x5)     3:1 Ремпал (Родуолд, Василевский) – 33:20 (5x5)     4:1 Кузнецов (Ефремов, Горшков) – 42:53 (5x5)     4:2 Голышев (Кизимов, Да Коста) – 55:10 (5x5)     5:2 Алалыкин (Панин, Пименов) – 56:13 (en)    

На третьей минуте нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов забил первый гол. На 26-й минуте форвард Данил Алалыкин удвоил преимущество уфимцев. На 27-й минуте нападающий Александр Шаров сократил отставание «Автомобилиста». На 34-й минуте форвард Шелдон Ремпал вернул хозяевам былое преимущество.

На 43-й минуте Максим Кузнецов забросил четвёртую шайбу «Салавата», оформив дубль. На 56-й минуте нападающий Анатолий Голышев сократил отставание екатеринбуржцев. На 57-й минуте Алалыкин забил пятый гол уфимцев, оформив дубль и установив окончательный счёт — 5:2.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Побывали на самом дне. Почему «Салават» должен выиграть Кубок Гагарина — 2026
