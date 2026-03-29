Буре — о россиянах в НХЛ: в 1970-е нас считали любителями, а потом стали выводить номера

Член совета Международной федерации хоккея, специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре высказался о том, что его номер вывели из обращения в «Ванкувер Кэнакс», за который он выступал с 1991 по 1998 год. В ноябре 2013 года «Ванкувер» вывел из обращения 10-й номер, под которым выступал форвард. Буре стал первым россиянином, чей номер вывели из обращения в НХЛ.

«Для меня это было огромной честью, что я был первым из СССР и России, чей номер вывели из обращения. Сначала нас в 1970-е годы считали любителями, а потом дошли до того, что стали выводить номера. Думаю, это заслуга игроков того поколения до меня. Ребята тогда играли и показывали, что они никакие не любители», — цитирует Буре ТАСС.