Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Буре — о россиянах в НХЛ: в 1970-е нас считали любителями, а потом стали выводить номера

Буре — о россиянах в НХЛ: в 1970-е нас считали любителями, а потом стали выводить номера
Комментарии

Член совета Международной федерации хоккея, специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре высказался о том, что его номер вывели из обращения в «Ванкувер Кэнакс», за который он выступал с 1991 по 1998 год. В ноябре 2013 года «Ванкувер» вывел из обращения 10-й номер, под которым выступал форвард. Буре стал первым россиянином, чей номер вывели из обращения в НХЛ.

«Для меня это было огромной честью, что я был первым из СССР и России, чей номер вывели из обращения. Сначала нас в 1970-е годы считали любителями, а потом дошли до того, что стали выводить номера. Думаю, это заслуга игроков того поколения до меня. Ребята тогда играли и показывали, что они никакие не любители», — цитирует Буре ТАСС.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android