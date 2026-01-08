«Ак Барс» обыграл «Трактор» во втором овертайме и повёл в серии со счётом 3-1

Сегодня, 29 марта, в Челябинске завершился четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Трактор» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали гости со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу казанской команды.

Уже на третьей минуте матча большинство реализовал форвард «Трактора» Джош Ливо с передач Максима Джиошвили и Михаила Григоренко. В середине первого периода «Ак Барс» забросил две шайбы подряд и вышел вперёд в счёте — отличились Дмитрий Яшкин и Артём Галимов. В середине второго периода Максим Джиошвили сравнял счёт голом в большинстве. На пятой минуте овертайма гол «Трактора» был отменён из-за помехи вратарю. Во втором овертайме победу одержали гости. Победная шайба на 92-й минуте на счету Ильи Сафонова.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется