Трактор – Ак Барс, результат матча 29 марта 2026 года, счет 2:3 ОТ, плей-офф КХЛ 2025-2026 (1/8 финала, Кубок Гагарина)

«Ак Барс» обыграл «Трактор» во втором овертайме и повёл в серии со счётом 3-1
Сегодня, 29 марта, в Челябинске завершился четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Трактор» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали гости со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу казанской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Ливо (Джиошвили, Григоренко) – 02:57 (5x4)     1:1 Яшкин (Фальковский, Фисенко) – 07:32 (5x5)     1:2 Галимов (Миллер, Лямкин) – 11:47 (5x5)     2:2 Джиошвили (Светлаков, Григоренко) – 28:29 (5x4)     2:3 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 91:50 (5x5)    

Уже на третьей минуте матча большинство реализовал форвард «Трактора» Джош Ливо с передач Максима Джиошвили и Михаила Григоренко. В середине первого периода «Ак Барс» забросил две шайбы подряд и вышел вперёд в счёте — отличились Дмитрий Яшкин и Артём Галимов. В середине второго периода Максим Джиошвили сравнял счёт голом в большинстве. На пятой минуте овертайма гол «Трактора» был отменён из-за помехи вратарю. Во втором овертайме победу одержали гости. Победная шайба на 92-й минуте на счету Ильи Сафонова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 31 марта, 2*, 4* апреля.

* если потребуется

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
