«Мы сейчас как сапёры». Заварухин прокомментировал поражение «Автомобилиста» от «Салавата»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении в четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (2:5, 1-3).
«Начали неплохо, я считаю. До момента, пока перед нашими воротами не остался один игрок. Но у нас в каждом матче на пятаке остаются игроки соперника. Это для плей-офф неприемлемо. Плей-офф — это борьба не только с соперником, но и с самим собой.
Сегодня создали хорошие моменты, но не реализовали их. Соперник наказал нас за ошибки. Считаю, что нужно меньше ошибаться с быстрой командой и не отходить от своего рисунка игры. То, что показывали в домашних матчах.
Мы сейчас как сапёры — каждая игра важна. Будет стараться биться и завоёвывать победы», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
- 29 марта 2026
