«Мы сейчас как сапёры». Заварухин прокомментировал поражение «Автомобилиста» от «Салавата»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о поражении в четвёртом матче серии с «Салаватом Юлаевым» (2:5, 1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Ефремов) – 02:48 (5x5)     2:0 Алалыкин (Цулыгин, Пименов) – 25:12 (5x5)     2:1 Шаров (Спронг, Мэйсек) – 26:13 (5x5)     3:1 Ремпал (Родуолд, Василевский) – 33:20 (5x5)     4:1 Кузнецов (Ефремов, Горшков) – 42:53 (5x5)     4:2 Голышев (Кизимов, Да Коста) – 55:10 (5x5)     5:2 Алалыкин (Панин, Пименов) – 56:13 (en)    

«Начали неплохо, я считаю. До момента, пока перед нашими воротами не остался один игрок. Но у нас в каждом матче на пятаке остаются игроки соперника. Это для плей-офф неприемлемо. Плей-офф — это борьба не только с соперником, но и с самим собой.

Сегодня создали хорошие моменты, но не реализовали их. Соперник наказал нас за ошибки. Считаю, что нужно меньше ошибаться с быстрой командой и не отходить от своего рисунка игры. То, что показывали в домашних матчах.

Мы сейчас как сапёры — каждая игра важна. Будет стараться биться и завоёвывать победы», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

