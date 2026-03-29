Видео отменённого гола «Трактора» в ворота «Ак Барса» из-за игры высоко поднятой клюшкой

Сегодня, 29 марта, в Челябинске в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Трактор» принимает казанский «Ак Барс». Идёт третий период — счёт 2:2.

В середине третьего периода защитник «Трактора» Сергей Телегин забросил третью шайбу челябинцев в матче. Однако после длительного видеопросмотра взятие ворот было отменено. За несколько секунд до гола перед входом в зону «Ак Барса» нападающий «Трактора» Виталий Кравцов сыграл высоко поднятой клюшкой, поймав шайбу в воздухе.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.