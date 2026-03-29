Видео отменённого гола «Трактора» в ворота «Ак Барса» из-за игры высоко поднятой клюшкой
Сегодня, 29 марта, в Челябинске в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Трактор» принимает казанский «Ак Барс». Идёт третий период — счёт 2:2.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Овертайм
2 : 2
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Ливо (Джиошвили, Григоренко) – 02:57 (5x4) 1:1 Яшкин (Фальковский, Фисенко) – 07:32 (5x5) 1:2 Галимов (Миллер, Лямкин) – 11:47 (5x5) 2:2 Джиошвили (Светлаков, Григоренко) – 28:29 (5x4)
В середине третьего периода защитник «Трактора» Сергей Телегин забросил третью шайбу челябинцев в матче. Однако после длительного видеопросмотра взятие ворот было отменено. За несколько секунд до гола перед входом в зону «Ак Барса» нападающий «Трактора» Виталий Кравцов сыграл высоко поднятой клюшкой, поймав шайбу в воздухе.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
