Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста»: пока степень травмы Блэкера непонятна

Главный тренер «Автомобилиста»: пока степень травмы Блэкера непонятна
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о травме ведущего защитника Джесси Блэкера. Игрок обороны в середине периода попал под силовой приём Артёма Пименова и получил повреждение при столкновении с бортом. Блэкер с большим трудом добрался до скамейки, посидел несколько минут, а затем отправился в раздевалку.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Ефремов) – 02:48 (5x5)     2:0 Алалыкин (Цулыгин, Пименов) – 25:12 (5x5)     2:1 Шаров (Спронг, Мэйсек) – 26:13 (5x5)     3:1 Ремпал (Родуолд, Василевский) – 33:20 (5x5)     4:1 Кузнецов (Ефремов, Горшков) – 42:53 (5x5)     4:2 Голышев (Кизимов, Да Коста) – 55:10 (5x5)     5:2 Алалыкин (Панин, Пименов) – 56:13 (en)    

— Как себя чувствует Джесси Блэкер?
— Будет какое-то обследование. Парой слов перекинулись с доктором. Пока степень его травмы непонятна», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Следующие матчи серии состоятся 31 марта, 2*, 4* апреля.

*если потребуется

Материалы по теме
Да что он вообще себе позволяет! Шедевр Кузнецова приблизил «Автомобилист» к краху
Видео
Да что он вообще себе позволяет! Шедевр Кузнецова приблизил «Автомобилист» к краху
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android