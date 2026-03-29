Главный тренер «Автомобилиста»: пока степень травмы Блэкера непонятна

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о травме ведущего защитника Джесси Блэкера. Игрок обороны в середине периода попал под силовой приём Артёма Пименова и получил повреждение при столкновении с бортом. Блэкер с большим трудом добрался до скамейки, посидел несколько минут, а затем отправился в раздевалку.

— Как себя чувствует Джесси Блэкер?

— Будет какое-то обследование. Парой слов перекинулись с доктором. Пока степень его травмы непонятна», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Следующие матчи серии состоятся 31 марта, 2*, 4* апреля.

*если потребуется