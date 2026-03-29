Главный тренер «Автомобилиста»: пока степень травмы Блэкера непонятна
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин высказался о травме ведущего защитника Джесси Блэкера. Игрок обороны в середине периода попал под силовой приём Артёма Пименова и получил повреждение при столкновении с бортом. Блэкер с большим трудом добрался до скамейки, посидел несколько минут, а затем отправился в раздевалку.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Ефремов) – 02:48 (5x5) 2:0 Алалыкин (Цулыгин, Пименов) – 25:12 (5x5) 2:1 Шаров (Спронг, Мэйсек) – 26:13 (5x5) 3:1 Ремпал (Родуолд, Василевский) – 33:20 (5x5) 4:1 Кузнецов (Ефремов, Горшков) – 42:53 (5x5) 4:2 Голышев (Кизимов, Да Коста) – 55:10 (5x5) 5:2 Алалыкин (Панин, Пименов) – 56:13 (en)
— Как себя чувствует Джесси Блэкер?
— Будет какое-то обследование. Парой слов перекинулись с доктором. Пока степень его травмы непонятна», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Следующие матчи серии состоятся 31 марта, 2*, 4* апреля.
*если потребуется
