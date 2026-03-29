Вячеслав Фетисов прокомментировал отметку в 1000 голов Александра Овечкина в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал отметку в 1000 голов капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ. На данный момент россиянин забросил 1003 шайбы с учётом плей-офф.

«1000 шайб — это огромное достижение для любого в мире. Я не мог себе представить, что Александр сможет добраться до этой отметки. Надеюсь, у него осталась другая цель — совокупный рекорд. Прежде всего это желание. Если он захочет, покорит и этот рекорд. Я с ним разговаривал и пожелал ему этого, чтобы он нацелился. Просто молодец! Горжусь и болею за него», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.