Вячеслав Фетисов: «Харт Трофи» у Кучерова должен быть прописан — шедевральный игрок

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров должен получить «Харт Трофи» — награду, вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

«Харт Трофи» у Кучерова должен быть прописан за последнее время. Более стабильного игрока сейчас нет. Он и сам играет, и с ним хотят играть партнёры. Фантастический парень, который недооценён нашей прессой. Шедевральный игрок. После нового года и перед Олимпиадой я подумал, что он сможет подготовиться достойно и покорить очень непростую планку. Я считаю, что это выдающийся игрок по совокупности всех качеств», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

