Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Победа на жилах». Козлов — о четвёртом матче серии «Салавата Юлаева» с «Автомобилистом»

Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги четвёртого матча серии плей-офф КХЛ c «Автомобилистом» (5:2, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Ефремов) – 02:48 (5x5)     2:0 Алалыкин (Цулыгин, Пименов) – 25:12 (5x5)     2:1 Шаров (Спронг, Мэйсек) – 26:13 (5x5)     3:1 Ремпал (Родуолд, Василевский) – 33:20 (5x5)     4:1 Кузнецов (Ефремов, Горшков) – 42:53 (5x5)     4:2 Голышев (Кизимов, Да Коста) – 55:10 (5x5)     5:2 Алалыкин (Панин, Пименов) – 56:13 (en)    

– Хорошо, что первыми забили и повели в счёте. Старались играть правильно до конца. Напряжённый матч, несмотря на счёт. Всё могло качнуться в любую сторону, если бы сбавили обороты. Понравилось, что работали до конца, двигались. Победа на жилах, все единоборства старались выиграть, это в плей-офф имеет значение. Атмосфера супер, отличная поддержка.

– Как ментально не перегореть вашей команде при 3-1 в серии?
– Чтобы выиграть, надо продолжать работать. Должны больше фокусироваться не на результате, а на самом процессе. Это будет важно.

– Как команде удалось преобразиться?
– Это плей-офф, все играют от ножа, понимают, что играют за клуб и перед болельщиками. Все играют по-другому. «Автомобилист» развалился? Я не согласен, что он развалился. Это опасная сильная команда, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android