«Победа на жилах». Козлов — о четвёртом матче серии «Салавата Юлаева» с «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги четвёртого матча серии плей-офф КХЛ c «Автомобилистом» (5:2, 1-0).

– Хорошо, что первыми забили и повели в счёте. Старались играть правильно до конца. Напряжённый матч, несмотря на счёт. Всё могло качнуться в любую сторону, если бы сбавили обороты. Понравилось, что работали до конца, двигались. Победа на жилах, все единоборства старались выиграть, это в плей-офф имеет значение. Атмосфера супер, отличная поддержка.

– Как ментально не перегореть вашей команде при 3-1 в серии?

– Чтобы выиграть, надо продолжать работать. Должны больше фокусироваться не на результате, а на самом процессе. Это будет важно.

– Как команде удалось преобразиться?

– Это плей-офф, все играют от ножа, понимают, что играют за клуб и перед болельщиками. Все играют по-другому. «Автомобилист» развалился? Я не согласен, что он развалился. Это опасная сильная команда, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.