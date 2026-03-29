Гол «Трактора» в овертайме матча с «Ак Барсом» был отменён из-за помехи вратарю

Сегодня, 29 марта, в Челябинске в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Трактор» принимает казанский «Ак Барс». Идёт овертайм — счёт 2:2.

На пятой минуте овертайма гол «Трактора» был отменён из-за помехи вратарю. Арбитры приняли такое решение после видеопросмотра. Форвард челябинской команды Максим Джиошвили за секунду до гола воздействовал на вратаря «Ак Барса» Максима Арефьева и помешал ему отразить бросок. Примечательно, что это был второй отменённый гол «Трактора» в матче.

