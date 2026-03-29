Гол «Трактора» в овертайме матча с «Ак Барсом» был отменён из-за помехи вратарю

Сегодня, 29 марта, в Челябинске в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Трактор» принимает казанский «Ак Барс». Идёт овертайм — счёт 2:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Ливо (Джиошвили, Григоренко) – 02:57 (5x4)     1:1 Яшкин (Фальковский, Фисенко) – 07:32 (5x5)     1:2 Галимов (Миллер, Лямкин) – 11:47 (5x5)     2:2 Джиошвили (Светлаков, Григоренко) – 28:29 (5x4)     2:3 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 91:50 (5x5)    

На пятой минуте овертайма гол «Трактора» был отменён из-за помехи вратарю. Арбитры приняли такое решение после видеопросмотра. Форвард челябинской команды Максим Джиошвили за секунду до гола воздействовал на вратаря «Ак Барса» Максима Арефьева и помешал ему отразить бросок. Примечательно, что это был второй отменённый гол «Трактора» в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Новости. Хоккей
Все новости RSS

