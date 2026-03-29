Видео незасчитанной шайбы «Ак Барса» в овертайме матча с «Трактором»

Сегодня, 29 марта, в Челябинске в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Трактор» принимает казанский «Ак Барс». Идёт овертайм — счёт 2:2.

На восьмой минуте овертайма арбитры матча инициировали просмотр на предмет пересечения шайбы линии ворот «Трактора». После продолжительного просмотра судьи объявили, что шайба полностью не пересекла линию ворот. Голкипер «Трактора» Дмитрий Николаев сумел накрыть шайбу, которая находилась на ленточке.

