Видео незасчитанной шайбы «Ак Барса» в овертайме матча с «Трактором»

Сегодня, 29 марта, в Челябинске в эти минуты проходит четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Трактор» принимает казанский «Ак Барс». Идёт овертайм — счёт 2:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Ливо (Джиошвили, Григоренко) – 02:57 (5x4)     1:1 Яшкин (Фальковский, Фисенко) – 07:32 (5x5)     1:2 Галимов (Миллер, Лямкин) – 11:47 (5x5)     2:2 Джиошвили (Светлаков, Григоренко) – 28:29 (5x4)     2:3 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 91:50 (5x5)    

На восьмой минуте овертайма арбитры матча инициировали просмотр на предмет пересечения шайбы линии ворот «Трактора». После продолжительного просмотра судьи объявили, что шайба полностью не пересекла линию ворот. Голкипер «Трактора» Дмитрий Николаев сумел накрыть шайбу, которая находилась на ленточке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Гол «Трактора» в овертайме матча с «Ак Барсом» был отменён из-за помехи вратарю
