Люк Тардиф покинет пост президента Международной федерации хоккея

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф не будет переизбираться на свой пост и покинет его по истечении действующего срока полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ИИХФ. Тардиф останется на своём посту до окончания своего срока в октябре.

«Международная федерация хоккея выражает сердечную благодарность президенту Люку Тардифу за его выдающееся руководство и преданность делу, а также за более чем 25 лет службы международному хоккею на льду.

С момента избрания президентом ИИХФ в 2021 году г-н Тардиф руководил значительным и преобразующим периодом для нашего спорта. Под его руководством ИИХФ запустила свой долгосрочный стратегический план ICE 26, ориентированный на глобальный рост и развитие. Он успешно преодолел трудности, связанные с пандемией COVID-19, обеспечив безопасное проведение олимпийских турниров в соответствии со строгими санитарными протоколами, и укрепил отношения федерации с Международным олимпийским комитетом, более широкой олимпийской семьёй, а также с несколькими мировыми хоккейными лигами и клубами, включая НХЛ, НХЛПА и PWHL, помогая обеспечить возвращение игроков высшего уровня к участию в олимпийских соревнованиях.

Признавая сильное и стабильное положение федерации, он решил, что сейчас подходящее время для того, чтобы покинуть пост президента. ИИХФ полностью уважает его решение не баллотироваться на переизбрание и признаёт непреходящий вклад, который он внёс. Г-н Тардиф останется на своём посту до окончания срока своих полномочий в октябре, курируя текущие инициативы по развитию, коммерческие возможности и подготовку к предстоящим мероприятиям, включая, среди прочего, предстоящие чемпионаты мира и зимние Олимпийские игры 2030 года.

ИИХФ выражает искреннюю признательность г-ну Тардифу за его видение, преданность и служение мировому хоккейному сообществу, а также благодарит его семью за поддержку на протяжении всего его президентства», — говорится в сообщении пресс-службы ИИХФ.

