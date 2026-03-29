Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» и «Ак Барс» провели самый длительный матч текущего сезона КХЛ
Комментарии

В Челябинске завершился четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Трактор» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали гости со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу казанской команды.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 3
ОТ
Ак Барс
Казань
1:0 Ливо (Джиошвили, Григоренко) – 02:57 (5x4)     1:1 Яшкин (Фальковский, Фисенко) – 07:32 (5x5)     1:2 Галимов (Миллер, Лямкин) – 11:47 (5x5)     2:2 Джиошвили (Светлаков, Григоренко) – 28:29 (5x4)     2:3 Сафонов (Миллер, Лямкин) – 91:50 (5x5)    

Игра продлилась 91 минуту и 50 секунд, что является самым продолжительным матчем текущего сезона Континентальной хоккейной лиги. Ранее самым длительным матчем была первая встреча серии плей-офф между ЦСКА и СКА, которая завершилась на отметке в 86 минут и одну секунду.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
23 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Голдобин (Плотников) – 23:01 (5x5)     1:1 Соркин (Абрамов) – 35:03 (5x5)     1:2 Сапего (Голдобин, Уилсон) – 37:49 (5x5)     2:2 Соркин (Нестеров, Коваленко) – 57:29 (5x5)     3:2 Нестеров (Бучельников, Холлоуэлл) – 86:01 (5x5)    
Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» обыграл «Трактор» во втором овертайме и повёл в серии со счётом 3-1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android