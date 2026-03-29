«Трактор» и «Ак Барс» провели самый длительный матч текущего сезона КХЛ

В Челябинске завершился четвёртый матч серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Трактор» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали гости со счётом 3:2 во втором овертайме. Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу казанской команды.

Игра продлилась 91 минуту и 50 секунд, что является самым продолжительным матчем текущего сезона Континентальной хоккейной лиги. Ранее самым длительным матчем была первая встреча серии плей-офф между ЦСКА и СКА, которая завершилась на отметке в 86 минут и одну секунду.