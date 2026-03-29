«Соперник выйдет как на последнюю игру». Алалыкин — о пятом матче серии с «Автомобилистом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвёл итоги четвёртого матча серии первого раунда плей-офф с «Автомобилистом» (5:2, 1-0).

— Хорошая игра, высокий темп. Создали много моментов, много забили. В целом всё по делу: когда нужно было — грамотно оборонялись, когда появлялся шанс — шли вперёд и атаковали.

— Сегодня снова сделали акцент на активное начало, и это сработало.

— В принципе, у нас всегда такая задача — играть активно: поочерёдно выходить, давить на защитников, за счёт скорости и прессинга отбирать шайбу и создавать моменты.

— Сегодня соперника буквально перебегали. Можно сказать, что команда вышла на пик формы?

— Не знаю, пик или нет, но точно начали правильно играть. За счёт этого все четыре звена держат темп, и получается поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча.

— Последний шаг в серии — самый сложный. Есть волнение?

— Конечно, опыт прошлого года многому научил. Но не нужно зацикливаться на том, что это решающий матч. Понимаем, что соперник выйдет как на последнюю игру — будет биться до конца. Мы должны быть к этому готовы, — цитирует Алалыкина пресс-служба клуба.