«Соперник выйдет как на последнюю игру». Алалыкин — о пятом матче серии с «Автомобилистом»
Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвёл итоги четвёртого матча серии первого раунда плей-офф с «Автомобилистом» (5:2, 1-0).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 4-й матч
29 марта 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Кузнецов (Ефремов) – 02:48 (5x5)     2:0 Алалыкин (Цулыгин, Пименов) – 25:12 (5x5)     2:1 Шаров (Спронг, Мэйсек) – 26:13 (5x5)     3:1 Ремпал (Родуолд, Василевский) – 33:20 (5x5)     4:1 Кузнецов (Ефремов, Горшков) – 42:53 (5x5)     4:2 Голышев (Кизимов, Да Коста) – 55:10 (5x5)     5:2 Алалыкин (Панин, Пименов) – 56:13 (en)    

— Хорошая игра, высокий темп. Создали много моментов, много забили. В целом всё по делу: когда нужно было — грамотно оборонялись, когда появлялся шанс — шли вперёд и атаковали.

— Сегодня снова сделали акцент на активное начало, и это сработало.
— В принципе, у нас всегда такая задача — играть активно: поочерёдно выходить, давить на защитников, за счёт скорости и прессинга отбирать шайбу и создавать моменты.

— Сегодня соперника буквально перебегали. Можно сказать, что команда вышла на пик формы?
— Не знаю, пик или нет, но точно начали правильно играть. За счёт этого все четыре звена держат темп, и получается поддерживать высокий уровень на протяжении всего матча.

— Последний шаг в серии — самый сложный. Есть волнение?
— Конечно, опыт прошлого года многому научил. Но не нужно зацикливаться на том, что это решающий матч. Понимаем, что соперник выйдет как на последнюю игру — будет биться до конца. Мы должны быть к этому готовы, — цитирует Алалыкина пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Да что он вообще себе позволяет! Шедевр Кузнецова приблизил «Автомобилист» к краху
Видео
Да что он вообще себе позволяет! Шедевр Кузнецова приблизил «Автомобилист» к краху
